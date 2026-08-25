«Ниже плинтуса»: Медведев раскритиковал Стубба после слов об ударах по России

В своём канале в мессенджере «Макс он указал, что об этом свидетельствуют слова Стубба о «поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries».

«Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким ещё тогда, когда работал главой финского МИД... Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», - заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Стубба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries могут вызвать только удивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

