«Ниже плинтуса»: Медведев раскритиковал Стубба после слов об ударах по России

Уровень профессиональной подготовки лидера Финляндии Александра Стубба «ниже плинтуса». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Финляндия: Удары по Wildberries – способ заставить РФ начать переговоры по Украине

В своём канале в мессенджере «Макс он указал, что об этом свидетельствуют слова Стубба о «поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries».

«Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким ещё тогда, когда работал главой финского МИД... Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», - заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Стубба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries могут вызвать только удивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:СпецоперацияСовет Безопасности РФ Дмитрий МедведевРоссияФинляндия

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