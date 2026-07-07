По словам Силиной, фитнес-клубы сильно зависят от аренды и по ним бьет рост ее стоимости. При этом клубы сейчас делают ставку на дополнительные услуги, а не повышение цен на абонементы

«Ситуацию клубы будут переламывать не только за счет повышения цен. Главная задача - удерживать клиента и повышать частоту посещений. Рынок переходит от экономики продажи клубной карты к экономике удержания клиента. Для клуба теперь важно не только продать карту, а понимать, что происходит после покупки: как часто человек приходит, пользуется ли персональными тренировками, восстановлением, нутрициологией, wellness, программами долголетия, бассейном, банным комплексом и другими сервисами. В первом полугодии дополнительные услуги росли быстрее, чем продажи карт и посещаемость. Это означает, что фитнес все больше зарабатывает не на факте продажи клубной карты, а на глубине отношений с действующим клиентом. Поэтому будут активнее развиваться персональные тренировки, мини-группы, восстановительные программы, пилатес и другие программы», - заключила собеседница НСН.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее указала «Радиоточке НСН» на снижение маржинальности этого бизнеса и платежеспособности россиян. По ее словам, в зоне риска закрытия в 2026 году оказались несетевые клубы и студии.