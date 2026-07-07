«Деньги есть, прибыли нет»: Как выживают российские фитнес-клубы в 2026 году
Популярность дополнительных фитнес-услуг растет быстрее, чем продажи клубных карт и посещаемость, сказала в эфире НСН Елена Силина.
Российские фитнес-клубы в первом полугодии 2026 года столкнулись с ситуацией, когда рост выручки и посещаемости не дает прибыли, объяснила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
По данным «Коммерсанта», в первом квартале сохранилась негативная тенденция конца 2025 года, когда фитнес-центры на фоне неопределенности фиксировали падение посещаемости и прибыли. Силина объяснила, в чем на самом деле проблемы индустрии.
«Проблема фитнес-центров сегодня не в том, что отрасль перестала расти, а в том, что рост выручки больше не означает рост прибыли. По нашим данным, за первое полугодие 2026 года совокупный объем выручки фитнес-отрасли составил 125,72 млрд рублей, а прирост к первому полугодию 2025 года - 17,1%. Продажи клубных карт за январь–июнь выросли на 13,5% к первому полугодию прошлого года, продажи дополнительных услуг - на 15,7%, посещаемость и загруженность клубов - на 10,9%. При этом сам рост стал для бизнеса значительно более дорогим. Главная причина - разрыв между затратами и ценами. В первом полугодии издержки фитнес-клубов выросли в среднем на 27%, а цены на фитнес-услуги - на 10%. Именно поэтому рост оборотов не превращается в рост устойчивости бизнеса», - отметила она.
По словам Силиной, фитнес-клубы сильно зависят от аренды и по ним бьет рост ее стоимости. При этом клубы сейчас делают ставку на дополнительные услуги, а не повышение цен на абонементы
«Ситуацию клубы будут переламывать не только за счет повышения цен. Главная задача - удерживать клиента и повышать частоту посещений. Рынок переходит от экономики продажи клубной карты к экономике удержания клиента. Для клуба теперь важно не только продать карту, а понимать, что происходит после покупки: как часто человек приходит, пользуется ли персональными тренировками, восстановлением, нутрициологией, wellness, программами долголетия, бассейном, банным комплексом и другими сервисами. В первом полугодии дополнительные услуги росли быстрее, чем продажи карт и посещаемость. Это означает, что фитнес все больше зарабатывает не на факте продажи клубной карты, а на глубине отношений с действующим клиентом. Поэтому будут активнее развиваться персональные тренировки, мини-группы, восстановительные программы, пилатес и другие программы», - заключила собеседница НСН.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее указала «Радиоточке НСН» на снижение маржинальности этого бизнеса и платежеспособности россиян. По ее словам, в зоне риска закрытия в 2026 году оказались несетевые клубы и студии.
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