Трамп: США рассматривают переименование озера Онтарио в озеро Америка

США всерьёз рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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На берегах озера Онтарио находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио, с которой, по словам главы Белого дома, Вашингтон больше не рассчитывает вести много дел.

При этом политик указал, что «Канада — не государство и больше не будут иметь этого права».

Ранее Трамп заявил о повышении пошлин на авто, запчасти и сталь из Канады на 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КанадаСШАДональд Трамп

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