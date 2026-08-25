Трамп: США рассматривают переименование озера Онтарио в озеро Америка
США всерьёз рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
На берегах озера Онтарио находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио, с которой, по словам главы Белого дома, Вашингтон больше не рассчитывает вести много дел.
При этом политик указал, что «Канада — не государство и больше не будут иметь этого права».
Ранее Трамп заявил о повышении пошлин на авто, запчасти и сталь из Канады на 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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