Спорт на убыль: Почему в России падает рынок фитнес-услуг
Несмотря на падение спроса, фитнес-услуги по итогу города подорожают в пределах 9-11%, рассказала НСН Ольга Киселева.
Падение продаж фитнес-услуг приводит к снижению маржинальности бизнеса, а в зоне риска закрытия при этом несетевые клубы и студии. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
Фитнес-центры закончили 2025 год в условиях экономической неопределенности на фоне грядущих налоговых изменений и снижения покупательной способности, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, негативная тенденция сохранилась и в первом квартале текущего года. Киселева заметила, что по итогу 2026 года в индустрии ожидают роста, но он будет ниже к уровню прошлых лет.
«За последние три года мы привыкли, что фитнес рос от 18 до 23% в год. С октября 2025 года темпы прироста стали замедляться, что сильно сказалось на общей динамике. Это продолжалось с осени и до начала весны 2026 года. К апрелю ситуация, как показалось отрасли, немного стабилизировалась, темпы прироста увеличились. Тем не менее прироста до 20-23% в год нам, наверное, уже не достичь. Падение роста индустрии происходит, поскольку падает покупательская способность людей. Отраслевые аналитики прогнозируют 15-процентный прирост в 2026 году. Пока эта цифра – 9% за первые полгода. Нельзя сказать, что объем валовой выручки фитнес-индустрии падает. Мы растем, но растем хуже, чем в прошлых годах», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, с учетом низкой эластичности спроса динамика роста цен при этом останется в пределах 9-11%.
«Потребитель становится менее платежеспособным и в своей потребительской корзине выбирает иные приоритеты – еда, одежда, но не фитнес. В этой связи вряд ли стоит ожидать, что фитнес компенсирует падение прироста ростом цен. Эластичность спроса низкая: если будем поднимать цены, количество людей, покупающих фитнес-услуги упадет. От этого объемы валовой выручки не вырастут. Динамика роста цен, которую фитнес показывал в последние несколько лет, колебалась от 9 до 11% в год. Думаю, ситуация не поменяется. Падают объемы валовой выручки, но операционные расходы не уменьшаются. Это приводит к снижению маржинальности бизнеса. В начале 2026 года мы видели закрытия или перепродажу некоторых точек на рынке. Особенно сильно это касается одиночных несетевых клубов и студийного бизнеса», - объяснила она.
Ранее генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «Донспорт», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина сообщила НСН, что выбирать фитнес-клуб нужно с ориентацией на срок работы сети, можно проверить информацию по любому объекту в интернете.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Спорт на убыль: Почему в России падает рынок фитнес-услуг
- Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях
- «Лола и миллениалы»: Чем удивил россиян новый альбом Мадонны
- В Госдуме высказались о возможном возвращении Константина Меладзе в РФ
- Режиссёр Ковтунец раскрыл секрет популярности Ивана Охлобыстина
- Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине
- Песков: Беседа Путина и Трампа стала хорошей возможностью донести позицию России
- Три теплохода столкнулись в Нижегородской области
- «Торговля мандатом?»: Зачем нужно выдвижение экс-премьера Украины в Госдуму
- Депутат Колесник призвал уничтожать спутники США за помощь в атаках на НПЗ