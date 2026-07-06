Фитнес-центры закончили 2025 год в условиях экономической неопределенности на фоне грядущих налоговых изменений и снижения покупательной способности, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, негативная тенденция сохранилась и в первом квартале текущего года. Киселева заметила, что по итогу 2026 года в индустрии ожидают роста, но он будет ниже к уровню прошлых лет.

«За последние три года мы привыкли, что фитнес рос от 18 до 23% в год. С октября 2025 года темпы прироста стали замедляться, что сильно сказалось на общей динамике. Это продолжалось с осени и до начала весны 2026 года. К апрелю ситуация, как показалось отрасли, немного стабилизировалась, темпы прироста увеличились. Тем не менее прироста до 20-23% в год нам, наверное, уже не достичь. Падение роста индустрии происходит, поскольку падает покупательская способность людей. Отраслевые аналитики прогнозируют 15-процентный прирост в 2026 году. Пока эта цифра – 9% за первые полгода. Нельзя сказать, что объем валовой выручки фитнес-индустрии падает. Мы растем, но растем хуже, чем в прошлых годах», - заявила она.