Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку

По её словам, 15 сентября 2025 года актёр не оплатил платную парковку для своего Mercedes.

«Штраф - 3 000 рублей. Время шло... 60 дней прошло. Штраф был оплачен только 29.01.2026, что поздно», - написала Лебедева.

В итоге мировой судья судебного участка №199 принял решение взыскать с Боярского ещё шесть тысяч рублей за неуплату ранее назначенного административного штрафа.

Ранее журналистку и телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей по аналогичной статье КоАП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

