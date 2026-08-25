Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в центре Санкт-Петербурга. Об этом в своём Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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По её словам, 15 сентября 2025 года актёр не оплатил платную парковку для своего Mercedes.

«Штраф - 3 000 рублей. Время шло... 60 дней прошло. Штраф был оплачен только 29.01.2026, что поздно», - написала Лебедева.

В итоге мировой судья судебного участка №199 принял решение взыскать с Боярского ещё шесть тысяч рублей за неуплату ранее назначенного административного штрафа.

Ранее журналистку и телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей по аналогичной статье КоАП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ПарковкаШтрафНародный АртистМихаил Боярский

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