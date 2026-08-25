Песков: Слова Стубба о разумности ударов ВСУ по центрам Wildberries удивляют

Слова президента Финляндии Александера Стубба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries могут вызвать только удивление. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Финляндия: Удары по Wildberries – способ заставить РФ начать переговоры по Украине

Он напомнил, что несколькими неделями ранее Стубб указывал на необходимость налаживания отношений с Москвой «рано или поздно».

«Мы видим, что такие эскалирующие заявления со стороны Стубба возобладали. Господин Стубб также является ярким представителем «партии войны» вместе с премьер-министром Великобритании», - заключил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Финляндия станет одной из первых целей в случае проведения масштабной операции против недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаРоссияФинляндияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры