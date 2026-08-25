«30% времени — в плюс»: В Сбере рассказали, как ИИ избавляет от рутины на работе
ИИ всё активнее встраивается в бизнес‑процессы, сказал спецкору НСН Сергей Тютин, предложив рассматривать нейросети прежде всего как помощника.
Заместитель председателя Северо‑Западного банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин в беседе со специальным корреспондентом НСН в предложил взглянуть на ИИ как на инструмент, призванный освободить человека от утомительной рутины. По его мнению, именно снятие этой нагрузки открывает людям возможности для более осмысленных и ценных занятий.
«Мы видим в искусственном интеллекте, в первую очередь, помощника для человека. Его задача — взять на себя рутинные процессы, которые отнимают у людей много времени. Например, мы тратим немало времени на выбор гостиниц, планирование маршрутов поездок, подбор товаров. Стандартный сценарий выглядит так: человек заходит в интернет, ищет варианты, сравнивает цены, старается найти более дешёвый вариант — а потом выясняется, что товар закончился. ИИ‑помощники способны избавить от этой рутины. В результате у человека появится больше времени на саморазвитие, общение с семьёй и другие важные вещи», — сказал Сергей Тютин спецкору НСН в рамках недели «Бумажное сердце», которая проводится в Калужской области.
По его словам, перспективы использования ИИ выходят далеко за рамки повседневных задач: технология способна серьёзно трансформировать и бизнес‑процессы.
«Тот же принцип можно применить и в работе предприятий. Много времени уходит, например, на бухгалтерские проводки. Некоторые организации до сих пор присылают счета на бумаге — с помощью ИИ такие документы можно оперативно перевести в электронный документооборот. На ряде предприятий мы фиксируем экономию человеческого времени на уровне порядка 30% за счёт внедрения ИИ. Это значит, что сотрудников можно переориентировать на более сложные и творческие задачи», — отметил Сергей Тютин на Федеральной отраслевой конференции «ЦБП‑2035: отраслевая стратегия технологического, кадрового и устойчивого развития».
Мероприятие было организовано компанией «Объединенные Бумажные Фабрики» в рамках недели «Бумажное сердце», на нем обсуждались перспективы и влияние ИИ на больших производствах.
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