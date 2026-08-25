Заместитель председателя Северо‑Западного банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин в беседе со специальным корреспондентом НСН в предложил взглянуть на ИИ как на инструмент, призванный освободить человека от утомительной рутины. По его мнению, именно снятие этой нагрузки открывает людям возможности для более осмысленных и ценных занятий.

«Мы видим в искусственном интеллекте, в первую очередь, помощника для человека. Его задача — взять на себя рутинные процессы, которые отнимают у людей много времени. Например, мы тратим немало времени на выбор гостиниц, планирование маршрутов поездок, подбор товаров. Стандартный сценарий выглядит так: человек заходит в интернет, ищет варианты, сравнивает цены, старается найти более дешёвый вариант — а потом выясняется, что товар закончился. ИИ‑помощники способны избавить от этой рутины. В результате у человека появится больше времени на саморазвитие, общение с семьёй и другие важные вещи», — сказал Сергей Тютин спецкору НСН в рамках недели «Бумажное сердце», которая проводится в Калужской области.

По его словам, перспективы использования ИИ выходят далеко за рамки повседневных задач: технология способна серьёзно трансформировать и бизнес‑процессы.