Депутат Останина призвала снизить НДС на детские товары
Нина Останина заявила НСН, что сейчас категория детских товаров подвергается тщательному регулированию, однако в вопросе игрушек важна психологическая экспертиза, а не ГОСТ.
В Госдуму уже внесен законопроект по льготной ставке НДС и ГОСТах для детских товаров. Об этом НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Если разрабатывать новые стандарты для игрушек, одежды, учебного оборудования и услуг для детей — их соблюдение должно быть обязательным для всех, кто работает на этом рынке. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводит ТАСС. Останина раскрыла, что вопросом регулирования товаров для детей занимаются уже давно.
«Три года рабочая группа в Госдуме совместно с Ассоциацией производителей детских товаров занимается этой проблемой. Лично я — руководитель рабочей группы и группа сенаторов во главе с председателем комитета по образованию уже внесли законопроект о детских товарах. Речь идет и о льготной ставке НДС, и о ГОСТах. Напомню, что у нас уже есть ГОСТ на школьную форму. По сути, детские товары, подвергаются самому серьезному регулированию. Игрушки — это отдельная тема. Тут дело не в ГОСТах, а в психологической экспертизе, чтобы дети не получали неврозы из-за игрушек», — рассказала она.
Также депутат посоветовала коллеге лучше заняться помощью отечественным производителям товаров для детей и снижением импорта и заявила, что НДС на эту категорию товаров должен быть обнулен.
«Детские товары есть у нас в ОКВЭДах. Мы боремся за то, чтобы эта продукция имела льготное налогообложение. У нас уже сегодня очень многие детские товары обложены пониженным НДС 10%. Нам вообще бы обнулить эти процентные НДС на них. Мы уже поднимали вопрос о снижении НДС на эти товары, я вносила соответствующую поправку, однако профильный комитет ее отклонил. Ее тогда сочли несвоевременной, но сейчас дали поручение. Всего у нас сейчас 35% российских детских товаров на рынке. Поэтому лучше бы депутат Панеш подумал, как защитить российских производителей, чтобы меньше было импорта», — подытожила она.
Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева рассказала в пресс-центре НСН, на какие гигиенические характеристики стоит обращать внимание при покупке вещей для детей, и объяснила, почему нарушение баланса между синтетическими и натуральными волокнами способно навредить здоровью.
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