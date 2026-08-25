Депутат Останина призвала снизить НДС на детские товары

Нина Останина заявила НСН, что сейчас категория детских товаров подвергается тщательному регулированию, однако в вопросе игрушек важна психологическая экспертиза, а не ГОСТ.

В Госдуму уже внесен законопроект по льготной ставке НДС и ГОСТах для детских товаров. Об этом НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Если разрабатывать новые стандарты для игрушек, одежды, учебного оборудования и услуг для детей — их соблюдение должно быть обязательным для всех, кто работает на этом рынке. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводит ТАСС. Останина раскрыла, что вопросом регулирования товаров для детей занимаются уже давно.

«Три года рабочая группа в Госдуме совместно с Ассоциацией производителей детских товаров занимается этой проблемой. Лично я руководитель рабочей группы и группа сенаторов во главе с председателем комитета по образованию уже внесли законопроект о детских товарах. Речь идет и о льготной ставке НДС, и о ГОСТах. Напомню, что у нас уже есть ГОСТ на школьную форму. По сути, детские товары, подвергаются самому серьезному регулированию. Игрушки это отдельная тема. Тут дело не в ГОСТах, а в психологической экспертизе, чтобы дети не получали неврозы из-за игрушек», — рассказала она.

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Также депутат посоветовала коллеге лучше заняться помощью отечественным производителям товаров для детей и снижением импорта и заявила, что НДС на эту категорию товаров должен быть обнулен.

«Детские товары есть у нас в ОКВЭДах. Мы боремся за то, чтобы эта продукция имела льготное налогообложение. У нас уже сегодня очень многие детские товары обложены пониженным НДС 10%. Нам вообще бы обнулить эти процентные НДС на них. Мы уже поднимали вопрос о снижении НДС на эти товары, я вносила соответствующую поправку, однако профильный комитет ее отклонил. Ее тогда сочли несвоевременной, но сейчас дали поручение. Всего у нас сейчас 35% российских детских товаров на рынке. Поэтому лучше бы депутат Панеш подумал, как защитить российских производителей, чтобы меньше было импорта», — подытожила она.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева рассказала в пресс-центре НСН, на какие гигиенические характеристики стоит обращать внимание при покупке вещей для детей, и объяснила, почему нарушение баланса между синтетическими и натуральными волокнами способно навредить здоровью.

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ФОТО: РИА Новости
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