В Госдуму уже внесен законопроект по льготной ставке НДС и ГОСТах для детских товаров. Об этом НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Если разрабатывать новые стандарты для игрушек, одежды, учебного оборудования и услуг для детей — их соблюдение должно быть обязательным для всех, кто работает на этом рынке. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводит ТАСС. Останина раскрыла, что вопросом регулирования товаров для детей занимаются уже давно.

«Три года рабочая группа в Госдуме совместно с Ассоциацией производителей детских товаров занимается этой проблемой. Лично я — руководитель рабочей группы и группа сенаторов во главе с председателем комитета по образованию уже внесли законопроект о детских товарах. Речь идет и о льготной ставке НДС, и о ГОСТах. Напомню, что у нас уже есть ГОСТ на школьную форму. По сути, детские товары, подвергаются самому серьезному регулированию. Игрушки — это отдельная тема. Тут дело не в ГОСТах, а в психологической экспертизе, чтобы дети не получали неврозы из-за игрушек», — рассказала она.