Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет временно прекращено с 19 марта. Об этом сообщил финский оператор железных дорог VR, передает RT.

«Поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом работают до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 (20:00 мск) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30. Поезд "Лев Толстой", курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду 18 марта, в 17:44 (18:44 мск)», — уточнили в VR, пишут «Известия».