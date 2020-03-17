Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет временно прекращено с 19 марта. Об этом сообщил финский оператор железных дорог VR, передает RT.
«Поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом работают до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 (20:00 мск) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30. Поезд "Лев Толстой", курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду 18 марта, в 17:44 (18:44 мск)», — уточнили в VR, пишут «Известия».
Железнодорожное сообщение между странами будет действовать до 13 апреля. Ограничение не касается грузовых перевозок, уточняет РИА ФАН.
Ранее сегодня торговая площадка «AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы. В пресс-службе отметили, что 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Отмечается, что поставки товаров из КНР, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные в предыдущие полтора месяца отправления будут переданы в доставку в течение 10 дней.
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