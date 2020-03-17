Росавиация не исключила банкротство ряда авиакомпаний из-за коронавируса

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называется свыше 100 млрд рублей», — заявил глава госкомпании Александр Нерадько RT.

Нерадько также не исключил банкротство некоторых российских авиакомпаний, передает Ura.ru.

Ранее бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник не исключил, что российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца.

