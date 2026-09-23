ВС РФ начали использовать систему «Сусанин» для ударов по Украине
Российские войска стали использовать для ударов по Украине систему автономной оптической навигации «Сусанин». Об этом «Газете.Ru» рассказал военкор Андрей Филатов.
По его словам, данная система позволяет беспилотникам «Гераням» выполнять полётное задание при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.
Филатов уточнил, что благодаря «Сусанину» БПЛА могут лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности.
«Украинские спецслужбы знают про данную систему и активно ищут её создателя», — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производство беспилотников в России выросло в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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