ВС РФ начали использовать систему «Сусанин» для ударов по Украине

По его словам, данная система позволяет беспилотникам «Гераням» выполнять полётное задание при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

Филатов уточнил, что благодаря «Сусанину» БПЛА могут лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности.

«Украинские спецслужбы знают про данную систему и активно ищут её создателя», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производство беспилотников в России выросло в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

