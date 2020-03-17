AliExpress: 95% производителей из Китая возобновили отправку товаров
Торговая площадка «AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы. В пресс-службе отметили, что 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Отмечается, что поставки товаров из КНР, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные в предыдущие полтора месяца отправления будут переданы в доставку в течение 10 дней.
Также в «AliExpress Россия» сообщили, что пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку – она зависит от длительности ожидания, пишет АГН Москва.
Ещё в конце января НСН писала, что посылки из Китая, а также их упаковка безопасны для потребителей. С таким заявлением выступили в компании «Алиэкспресс Россия», отметив, что никаких доказательств возможных рисков нет. Также там подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в контакте с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами двух стран.
Между тем, Роспотребнадзор на своём сайте опубликовал актуальную официальную статистику по числу заболевших коронавирусом в мире. Как утверждают в ведомстве, по состоянию на 8:00 по московскому времени в мире было зафиксировано 182 178 заболевших, отмечает Свободная пресса.
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