AliExpress: 95% производителей из Китая возобновили отправку товаров

Торговая площадка «AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы. В пресс-службе отметили, что 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Отмечается, что поставки товаров из КНР, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные в предыдущие полтора месяца отправления будут переданы в доставку в течение 10 дней.

Также в «AliExpress Россия» сообщили, что пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку – она зависит от длительности ожидания, пишет АГН Москва.