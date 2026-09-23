Компания Disney анонсировала продолжение мультсериала «Черный Плащ»
Компания Disney выпустит продолжение мультсериала «Чёрный Плащ» об утке-супергерое Кряке Лапчатом. Об этом сообщает пресс-служба стриминга Disney+.
По сценарию, последние 35 лет Кряк Лапчатый был «заперт» в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. На помощь ему приходит бунтарка-подросток по имени Даки, знающая о его прошлом и возвращающая Чёрного Плаща обратно в бой.
Создатель оригинального проекта Тэд Стоунс, который привлечён к работе над проектом в качестве консультанта, заявил, что рад возвращению героя.
«Новая творческая команда определённо усилила экшен и комедию, не забыв при этом о диснеевском сердце», — сказал он.
Главного героя озвучит исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах» Марк Хэмилл.
Ранее медиахолдинг ON Медиа анонсировал выход в России музыкального мультсериала, который будет создан с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-замначальника полиции Подмосковья Малькова перевели под домашний арест
- Джигану могут ограничить родительские права после стрельбы по персоналу в доме
- «Никаких сюрпризов»: Как господдержка оборачивается исками для киностудий
- Компания Disney анонсировала продолжение мультсериала «Черный Плащ»
- Золотой гость: Фитнес-клубы готовы выгонять злостных нарушителей
- ВС РФ начали использовать систему «Сусанин» для ударов по Украине
- Рестораторы назвали правила безопасного приготовления шаурмы
- Пассажир скончался на борту рейса Москва — Владивосток
- «Не сладкая история»: Что будет с авторынком после повышения утильсбора
- Без эмоций: Как адаптировать ресторан для конкуренции с ретейлом