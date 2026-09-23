Компания Disney анонсировала продолжение мультсериала «Черный Плащ»

По сценарию, последние 35 лет Кряк Лапчатый был «заперт» в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. На помощь ему приходит бунтарка-подросток по имени Даки, знающая о его прошлом и возвращающая Чёрного Плаща обратно в бой.



Создатель оригинального проекта Тэд Стоунс, который привлечён к работе над проектом в качестве консультанта, заявил, что рад возвращению героя.

«Новая творческая команда определённо усилила экшен и комедию, не забыв при этом о диснеевском сердце», — сказал он.

Главного героя озвучит исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах» Марк Хэмилл.

Ранее медиахолдинг ON Медиа анонсировал выход в России музыкального мультсериала, который будет создан с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».