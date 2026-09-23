Золотой гость: Фитнес-клубы готовы выгонять злостных нарушителей
Каждый двадцатый клиент систематически нарушает правила работы фитнес-клубов, заявила НСН глава НФС Елена Силина.
Нарушают правила фитнес-клубов в среднем 5% клиентов, а возможность расторжения договоров с систематическими нарушителями позволит бизнесу «более грамотно» взаимодействовать с потребителем, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина.
Фитнес-клубы попросили разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось Национальное фитнес-сообщество, пишет «Коммерсант».
Подобные проблемы возникают с каждым двадцатым клиентом фитнес-клубов, рассказала Силина.
«Одна история с этим в Москве, другая в регионах, где в среднем 5% клиентов нарушает работу клубов. Истории использования клиентами фитнес-клубов разные, и вопрос тут не про воровство, а про нарушение правил безопасности. Они происходят, например, при пользовании свободными весами, хамамом, сауной и бассейном. Это зоны повышенной опасности для клиента. Здесь они должны вести себя строго по правилам, которые продиктованы клубом», — пояснила эксперт.
По мнению Силиной, для того чтобы клиент соблюдал все правила пользования фитнес-клубом, должна быть выстроена прозрачная коммуникация с ним, требующая внесения изменений в законодательство.
«В последний раз законодательство менялось в 2007 году. Изменения, которые мы просим внести, позволят предпринимателям более грамотно взаимодействовать с потребителем, а потребителю — иметь совершенно прозрачную историю коммуникации. Не просто правила клуба, а чётко прописанные в договоре обязанности. Это нормальная практика развития любого предпринимательского дела, тем более в современной России», — считает она.
С учетом того, что клубы заинтересованы в постоянных клиентах, обратила внимание глава НФС, злоупотреблений со стороны бизнеса в большинстве случаев удастся избежать.
«Любой предприниматель заинтересован в том, чтобы у него были продления и лояльность клиента. Новый пользователь сейчас обходится гораздо дороже. Один лид (потенциальный клиент) стоит дороже, чем раньше. Более того, с учетом блокировок бизнесу сейчас гораздо сложнее выстроить с клиентами хорошую коммуникацию, чем раньше. Для нас каждый клиент, который ведет себя добропорядочно, на вес золота, это дорогой гость. Поэтому вряд ли возможность перекоса в этом отношении может быть. Хотя и от этого никто не застрахован», — сказала Силина.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее рассказала НСН, почему фитнес-индустрия начала терять прибыль.
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