«Одна история с этим в Москве, другая в регионах, где в среднем 5% клиентов нарушает работу клубов. Истории использования клиентами фитнес-клубов разные, и вопрос тут не про воровство, а про нарушение правил безопасности. Они происходят, например, при пользовании свободными весами, хамамом, сауной и бассейном. Это зоны повышенной опасности для клиента. Здесь они должны вести себя строго по правилам, которые продиктованы клубом», — пояснила эксперт.

По мнению Силиной, для того чтобы клиент соблюдал все правила пользования фитнес-клубом, должна быть выстроена прозрачная коммуникация с ним, требующая внесения изменений в законодательство.

«В последний раз законодательство менялось в 2007 году. Изменения, которые мы просим внести, позволят предпринимателям более грамотно взаимодействовать с потребителем, а потребителю — иметь совершенно прозрачную историю коммуникации. Не просто правила клуба, а чётко прописанные в договоре обязанности. Это нормальная практика развития любого предпринимательского дела, тем более в современной России», — считает она.

С учетом того, что клубы заинтересованы в постоянных клиентах, обратила внимание глава НФС, злоупотреблений со стороны бизнеса в большинстве случаев удастся избежать.

«Любой предприниматель заинтересован в том, чтобы у него были продления и лояльность клиента. Новый пользователь сейчас обходится гораздо дороже. Один лид (потенциальный клиент) стоит дороже, чем раньше. Более того, с учетом блокировок бизнесу сейчас гораздо сложнее выстроить с клиентами хорошую коммуникацию, чем раньше. Для нас каждый клиент, который ведет себя добропорядочно, на вес золота, это дорогой гость. Поэтому вряд ли возможность перекоса в этом отношении может быть. Хотя и от этого никто не застрахован», — сказала Силина.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева ранее рассказала НСН, почему фитнес-индустрия начала терять прибыль.

