Путин объявил частичную мобилизацию

Частичная мобилизация объявлена в России, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

«Могут послать срочников»: В России ждут мобилизации в преддверии обращения Путина

В эти минуты российский лидер выступает с обращением по ситуации в Донбассе.

Как отметил глава государства, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего служившие в Вооруженных силах РФ и имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, пишет RT.

«Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Мобилизационные мероприятия начнутся в стране 21 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:МобилизацияДонбассВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры