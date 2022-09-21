Путин объявил частичную мобилизацию

В эти минуты российский лидер выступает с обращением по ситуации в Донбассе.

Как отметил глава государства, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего служившие в Вооруженных силах РФ и имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, пишет RT.

«Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Мобилизационные мероприятия начнутся в стране 21 сентября.

