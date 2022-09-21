Путин объявил частичную мобилизацию
Частичная мобилизация объявлена в России, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
В эти минуты российский лидер выступает с обращением по ситуации в Донбассе.
Как отметил глава государства, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего служившие в Вооруженных силах РФ и имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, пишет RT.
«Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
Мобилизационные мероприятия начнутся в стране 21 сентября.
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