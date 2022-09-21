Экс-генпрокурор Степанков: Мобилизация не узаконивает деятельность ЧВК «Вагнер»
Перед прокуратурой должен быть поставлен вопрос о проверке законности действий ЧВК «Вагнер», сказал НСН экс-генпрокурор Валентин Степанков.
Уголовным наказанием карается наемничество и использование наемников в военных конфликтах. Таким образом, деятельность ЧВК «Вагнер» должна быть проверена прокуратурой на предмет её законности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек, называющий себя представителем ЧВК «Вагнер» и внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, предлагает заключенным одной из колоний вступить в ряды ЧВК и описывает условия работы на неё в обмен на помилование. Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» отрицает отношение бизнесмена к ЧВК «Вагнер» и утверждает, что на видео запечатлен человек, «чудовищно похожий» на Пригожина. Степанков заявил, что вербовка осужденных для вступления в ЧВК незаконна.
«Более того — странно, что никто не ставит вопрос о проверке законности действий ЧВК, зарегистрирована она на территории России или нет. В российском уголовном праве есть действующий закон, предусматривающий наказание за наемничество и использование наемников в военных конфликтах. ЧВК «Вагнер» заявила, что такой агитации не ведет, но вот вопрос — а есть ли сама эта компания? Если да, то какие цели преследует? Любая общественная организация, общественно-политическая организация, коммерческая организация создаётся, и регистрирует все свои уставные документы в соответствии с действующим законодательством. Организация, чьи уставные требования не соответствуют действующему закону, не может быть зарегистрирована Минюстом», — заявил бывший генпрокурор.
По словам собеседника НСН, объявление частичной или в перспективе полной мобилизации не может узаконить такую практику.
«Речь идет о мобилизации лиц, находящихся в резерве, которым присвоена военно-учетная специальность, и их используют в рядах Вооруженных сил или Росгвардии, являющихся официальными органами, действующими на основании и Конституции, и законов», — подчеркнул Степанков.
Ранее члены президентского СПЧ обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разъяснить, как арестанты попадают в ЧВК.
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