Филолог выступил против введения базового и профильного ЕГЭ по русскому языку
Лучший экзамен для поступающих на филологический факультет абитуриентов — собеседование с экзаменатором, ЕГЭ не отражает уровень подготовки, сказал НСН Валерий Мокиенко.
Разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни не стоит, более того, такой экзамен не дает реальную картину знаний будущего студента — куда более эффективно собеседование с экзаменатором при поступлении на филфак. Об этом в разговоре с НСН заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. «Тем, кто поступает на языки, лингвистику, конечно, нужен профильный экзамен. Для остальных направлений я бы оставил базовый вариант экзамена», — сказал он. Мокиенко выступил против такого разделения, заявив, что ЕГЭ вообще не отражает уровень подготовки филологов.
«Тут слово надо давать студентам. А студенты считают, что такое деление опрометчиво. Моему поколению ЕГЭ кажется ненужным, тем более его не стоит дифференцировать. Мне кажется, для филологов самый эффективный экзамен при поступлении — беседа с экзаменующими, выявление интересов. Важны компетенции, которые уже сложились у школьников, а их можно узнать во время собеседования. Язык требует индивидуального подхода, поэтому еще более детализировать экзамены — это уже слишком», — сказал Мокиенко.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что российские школьники перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» — хорошая инициатива.
