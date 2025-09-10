Разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни не стоит, более того, такой экзамен не дает реальную картину знаний будущего студента — куда более эффективно собеседование с экзаменатором при поступлении на филфак. Об этом в разговоре с НСН заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.

ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. «Тем, кто поступает на языки, лингвистику, конечно, нужен профильный экзамен. Для остальных направлений я бы оставил базовый вариант экзамена», — сказал он. Мокиенко выступил против такого разделения, заявив, что ЕГЭ вообще не отражает уровень подготовки филологов.