Учителя резко высказались против идеи ввести в ЕГЭ устную часть
Если в классе 30-40 человек, то у школьников не будет никакой возможности научиться правильно говорить, заявила НСН Анна Штернберг.
Для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо, чтобы в классах было не более 20 учеников, заявила в беседе с НСН член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг.
Депутат Госдумы Борис Чернышов ранее заявил спецкору НСН, что в формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо добавить устную часть, так как современные абитуриенты разучились красиво и грамотно говорить. Штернберг, в свою очередь, призвала передать реформирование школьного образования в руки профессионалов.
«Депутатам лучше вообще не вмешиваться в образование, а дать возможность заниматься этим профессионалам. Сейчас любая их инициатива в этом направлении вызывает отторжение. Для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, чтобы их речь развивалась, чтобы они учились и мыслить, и полемизировать, нужно, чтобы классы не были переполнены. Если в классе 30-40 человек, никакой возможности научиться этому не будет. Сначала нужно создать условия для обучения каждого ребенка. Сегодня этих условий нет. Экзамен – это лишь завершение процесса, которого в действительности не существует. Для того, чтобы его запустить, нужно построить много новых школ. Пусть классы будут по 20 человек, пусть будет возможность спокойно учить. Повысьте лучше зарплату учителям, чтобы новые люди пошли в школу! Кадровый голод сейчас в образовательных учреждениях страшный, классы переполнены, в две смены работаем», - сказала педагог.
Ранее учителя выступили против обязательных переводных экзаменов в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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