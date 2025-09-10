ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Рособрнадзор завершил сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей. Всего поступило более 200 предложений. Например, предложено размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиофайлы с их ответами на задания устной части экзамена по иностранным языкам, разрешить пользоваться калькулятором на ЕГЭ по профильной математике. Были предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Володарский поддержал предложения родителей и учителей.