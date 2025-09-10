ЕГЭ по русскому языку предложили разделить на базовый и профильный
Поступающим на экономические и математические направления не нужен профильный экзамен по русскому языку, заявил НСН Амет Володарский.
ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Рособрнадзор завершил сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей. Всего поступило более 200 предложений. Например, предложено размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиофайлы с их ответами на задания устной части экзамена по иностранным языкам, разрешить пользоваться калькулятором на ЕГЭ по профильной математике. Были предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Володарский поддержал предложения родителей и учителей.
«Могу сказать, что калькулятор давно пора ввести, потому что он облегчает процесс сдачи экзамена. Он облегчает именно технические вещи какие-то, у ребенка много времени может уходить на деление четырехзначного числа на другое четырехзначное число. Он может это сделать, но теряет много времени. Наша задача – не подловить, а выявить знания. В ЕГЭ по математике важен алгоритм решения задачи», - пояснил он.
Он объяснил, почему сегодня необходимо разделить экзамен по русскому на базовый и профильный уровни.
«Деление по русскому языку на базовый и профильный уровни – правильный вариант. Так мы можем отбирать людей на филологические направления. Экономисту, например, можно сдавать базовый экзамен по русскому языку. Кто поступает на языки, лингвистику - конечно, профильный экзамен. Для остальных направлений я бы оставил базовый вариант экзамена. Это не значит, что они хуже или лучше будут знать русский язык. Просто у ребят больше останется времени на подготовку по другим предметам и получение знаний», - рассказал он.
Также Володарский призвал увеличить время сдачи экзамена по математике и русскому.
«К 2026 году я бы увеличил время сдачи экзамена по математике и по русскому языку минимум на 30 минут. В целом я давно предлагаю постепенно менять ЕГЭ на электронное портфолио. Потому что сегодня вузы вводят свои дополнительные экзамены, так как ЕГЭ не отражает знания. А электронное портфолио может стать образовательным паспортом гражданина», - добавил собеседник НСН.
Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.
