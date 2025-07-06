Фермер Вутактакис согласился с учеными во вреде большого количества оливкового масла
Фермер Янис Вутактакис в эфире НСН рассказал, что суточная норма употребления оливкового масла для взрослого человека — до трех столовых ложек.
Оливковое масло полезно, но для исключения вреда здоровью, его следует употреблять в меру, качественное масло пахнет травой и артишоками, а если оно без запаха или отдает затхлостью — масло испорчено. Об этом в беседе с НСН заявил греческий фермер, партнер бренда живого оливкового масла «Greek legend» Янис Вутактакис.
Ранее стало известно, что микробиологи из университета Оклахомы сделали открытие, заявив, что «чудодейственные свойства» оливкового масла до этого сильно преувеличивали. При этом, по словам исследователей, для некоторых людей оно даже может быть опасным. Об этом стало известно из сюжета программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ.
По данным источника, олеиновая кислота, которая является основным компонентом оливкового масла, создает в организме человека клетки, приводящие к ожирению. Вутактакис согласился с учеными, подчеркнув, что даже самые полезные продукты требуют меры.
«Оливковое масло — это дар природы, но, как и любой дар, им нужно пользоваться с умом. В Греции мы говорим: "Ложка масла — здоровье, бутылка — лишний вес". Ученые правы — даже самые полезные продукты требуют меры. Суточная норма для взрослого человека — около двух–трех столовых ложек, то есть 30–40 мл. Этого достаточно, чтобы получить пользу без риска», - объяснил он.
Фермер также дал совет, как выбрать хорошее оливковое масло.
«Хорошее масло — это не всегда дорогое масло. Важно смотреть не на ценник, а на детали. На происхождение и прозрачность. На бутылке должно быть указано: холодный отжим, например, Extra Virgin, регион, например, Крит, имя фермера и урожайный год. Если этих данных нет — перед вами, скорее всего, купаж из остатков. Важно обращать внимание на кислотность. Настоящее Extra Virgin имеет кислотность ниже 0,8%. Это указано на этикетке. Смотрите на упаковку. Темное стекло и маркировка "нерафинированное", "нефильтрованное". Прозрачная бутылка — красный флаг! На вкус и аромат. Качественное масло пахнет травой, артишоками или перцем. Если оно без запаха или отдает затхлостью — оно старое или низкосортное. Совет от критского фермера: если масло горчит и щекочет горло — это признак высоких полифенолов. Такому маслу можно доверять!», - сообщил он.
При этом Вутактакис рассказал, с какими продуктами лучше сочетается оливковое масло.
«На Крите мы используем масло почти со всем. Но особенно хорошо оно раскрывается со свежими овощами: помидорами, огурцами, листовым салатом — так витамины усваиваются лучше. Также с брынзой или фетой, рыбой и морепродуктами, тогда масло подчеркивает вкус и защищает от окисления. Еще с хлебом: просто макаем в масло с солью и орегано, как наши предки. И также с теплыми блюдами: супами или пастой. Но в этом случае добавляем оливковое масло в конце, чтобы сохранить полезные свойства», - заключил собеседник НСН.
Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что черешня из-за содержания фитоэстрогенов помогает в профилактике женских заболеваний, однако большое количество этих ягод не следует есть людям, которые страдают от послабления стула, так как кожица черешни — клетчатка.
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