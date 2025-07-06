Фермер Вутактакис согласился с учеными во вреде большого количества оливкового масла

При этом Вутактакис рассказал, с какими продуктами лучше сочетается оливковое масло.

«На Крите мы используем масло почти со всем. Но особенно хорошо оно раскрывается со свежими овощами: помидорами, огурцами, листовым салатом — так витамины усваиваются лучше. Также с брынзой или фетой, рыбой и морепродуктами, тогда масло подчеркивает вкус и защищает от окисления. Еще с хлебом: просто макаем в масло с солью и орегано, как наши предки. И также с теплыми блюдами: супами или пастой. Но в этом случае добавляем оливковое масло в конце, чтобы сохранить полезные свойства», - заключил собеседник НСН.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что черешня из-за содержания фитоэстрогенов помогает в профилактике женских заболеваний, однако большое количество этих ягод не следует есть людям, которые страдают от послабления стула, так как кожица черешни — клетчатка.