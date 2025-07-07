Министра транспорта Старовойта освободили от должности
7 июля 202509:33
Президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра», - говорится в документе.
Чиновник возглавлял министерство с мая прошлого года, напоминает RT. До этого Старовойт занимал пост главы Курской области.
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