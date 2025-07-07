Министра транспорта Старовойта освободили от должности

Президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра», - говорится в документе.

Чиновник возглавлял министерство с мая прошлого года, напоминает RT. До этого Старовойт занимал пост главы Курской области.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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