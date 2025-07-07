Путин назначил Никитина и.о. министра транспорта

Ранее глава государства освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта, пишет «Свободная пресса».

В Кремле отметили, что Путин встретился с Никитиным и предложил ему «поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта». Как указал президент, премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества чиновника, а также результаты, которых тот добивается.

«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я... подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», - подчеркнул Путин.

Глава государства выразил надежду, что Никитин приложит все силы, умения и организаторские способности для решения задач в сфере транспорта. В свою очередь, врио министра заявил о готовности работать с полной отдачей.

