Путин назначил Никитина и.о. министра транспорта
Президент Владимир Путин назначил заместителя министра транспорта Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее глава государства освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта, пишет «Свободная пресса».
В Кремле отметили, что Путин встретился с Никитиным и предложил ему «поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта». Как указал президент, премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценивает деловые и личные качества чиновника, а также результаты, которых тот добивается.
«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я... подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», - подчеркнул Путин.
Глава государства выразил надежду, что Никитин приложит все силы, умения и организаторские способности для решения задач в сфере транспорта. В свою очередь, врио министра заявил о готовности работать с полной отдачей.
Горячие новости
- Армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное
- Музаев: 682 тысячи человек сдали ЕГЭ в основной период
- В Москве таможенники изъяли оружейные прицелы и кронштейны на 29 млн рублей
- На «Госуслугах» станут доступны документы о признании зарубежных дипломов
- Путин назначил Никитина и.о. министра транспорта
- В РФ работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты
- В Москве неизвестные бросили дымовую шашку в стоматологический центр
- Росавиация: Авиакомпании за два дня отменили 485 рейсов
- На Кубани обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ
- Средства ПВО сбили еще два украинских БПЛА в Белгородской области