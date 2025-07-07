Росавиация: Авиакомпании за два дня отменили 485 рейсов

«Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88... было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов», — отметили в ведомстве.

По данным Росавиации, пассажиры оформили 43 тысячи вынужденных возвратов авиабилетов. На фоне ограничений аэропортов в гостиницах разместили 94 тысячи человек, предоставили 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что в центральной России было отменено и задержано по меньшей мере 500 рейсов, пишет 360.ru.

