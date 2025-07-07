Средства ПВО сбили еще два украинских БПЛА в Белгородской области

Еще два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были ликвидированы в период с 08:00 мск до 08:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ночью 7 июля в регионе сбили 20 дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

