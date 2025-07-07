Средства ПВО сбили еще два украинских БПЛА в Белгородской области
7 июля 202509:51
Еще два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, БПЛА были ликвидированы в период с 08:00 мск до 08:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ночью 7 июля в регионе сбили 20 дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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