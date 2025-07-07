В РФ работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты

Российские работодатели не смогут снижать премии сотрудников более чем на 20% от зарплаты. Об этом говорится в федеральном законе «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 7 июня, размещенном на портале правовой информации.

«Размер... снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — подчеркивается в документе.

Закон предусматривает указание всех видов премий, размеров, периодов, условий их выплаты в коллективном договоре предприятия при наличии такового.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году в России минимальный размер оплаты труда доведут до 35 тысяч рублей, пишет 360.ru.

