В РФ работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты
Российские работодатели не смогут снижать премии сотрудников более чем на 20% от зарплаты. Об этом говорится в федеральном законе «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 7 июня, размещенном на портале правовой информации.
«Размер... снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — подчеркивается в документе.
Закон предусматривает указание всех видов премий, размеров, периодов, условий их выплаты в коллективном договоре предприятия при наличии такового.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году в России минимальный размер оплаты труда доведут до 35 тысяч рублей, пишет 360.ru.
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