В Москве неизвестные бросили дымовую шашку в стоматологический центр
7 июля 202510:50
Неизвестные бросили дымовую шашку в здание стоматологического центра в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб.
По данным агентства, инцидент произошел в учреждении в Напрудном переулке. Злоумышленники закинули дымовую шашку на первый этаж центра.
«Предварительно, возгорания не произошло, пострадавших нет», — рассказал собеседник РИА Новости.
Силовики уточняют обстоятельства ЧП.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный напал на прибывшего по вызову врача частной скорой помощи, медик получил травмы глаз и головы, пишет 360.ru.
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