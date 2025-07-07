В Москве неизвестные бросили дымовую шашку в стоматологический центр

Неизвестные бросили дымовую шашку в здание стоматологического центра в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб.

По данным агентства, инцидент произошел в учреждении в Напрудном переулке. Злоумышленники закинули дымовую шашку на первый этаж центра.

«Предварительно, возгорания не произошло, пострадавших нет», — рассказал собеседник РИА Новости.

Силовики уточняют обстоятельства ЧП.

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