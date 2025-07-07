На Кубани обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ

104 рейса задержали в аэропорту Пулково на два и более часов Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности Президент США заявил о помощи Украине в конфликте с Россией Президент России освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдёт в Москве при хорошей погоде