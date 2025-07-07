На Кубани обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ

Обломки БПЛА рухнули на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Об инциденте сообщил диспетчер НПЗ минувшей ночью. Обломки упали на территории одного из технологических цехов.

«Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет», — указали в оперштабе.

На месте ЧП находятся специальные и экстренные службы.

По данным Минобороны, ночью 7 июля над Краснодарским краем уничтожили один украинский беспилотник, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиКраснодарский Край

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