Феминистки поддерживают Оксану Пушкину, несмотря на «ЕдРо»

Об этих делах говорят и пристально за ними следят по всему миру, интерес и сами дела такого рода спровоцировало появление в Голливуде движения «Me too». Именно оно, по словам феминистки, автора феминистского телеграм-канала Лизы Лазерсон, повлияло на появления феминизма третьей волны, которое есть и в России. Но на него смотрят совершенно по-другому. Из последних обсуждаемых тем – бан в соцсети Clubhouse главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева после разговора о феминизме. В СМИ эту новость подали, как «феминистки заблокировали Минаева в Clubhouse». Лазерсон это объясняет ненавистью к фем-активисткам в медиа-пространстве.

«Во-первых, его никто не банил, во-вторых, это оказались никакие не феминистки, а один конкретный мужчина, которому не понравилось такое хамское поведение Минаева. СМИ эту новость безумно растиражировали, он сам в разговоре со мной признавался, что такого внимания к себе, такого хайпа не было у Сергея Минаева на протяжении 10 лет. И конечно, вся новость была построена на том, что злые феминистки кого-то забанили. И опять же, это подпитывается, просмотры растут на почве бытовой ненависти к феминисткам, которая происходит от незнания», - сказала Лазерсон НСН.