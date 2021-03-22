Феминистки поддерживают Оксану Пушкину, несмотря на «ЕдРо»
Феминистка, автор феминистского телеграм-канала Лиза Лазерсон в интервью НСН рассказала, кого в Госдуме поддерживают фем-активистки.
Третий по счету скандал, связанный с обвинениями в насилии, разгорается в США. Сначала дело о разводе актера Джонни Дэппа и Эмбер Херд переросло в скандал о домашнем насилии, который буквально прекратил карьеру звезды Голливуда. После шок-рокера Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе и насилии над несколькими женщинами. Расследованием этого дела сейчас занимается полиция Лос-Анжелеса. Конец прошлой недели – начало этой прошелся по актеру Брэду Питту, его бывшая жена Анджелина Джоли готовит для суда доказательства бытового насилия с его стороны.
Об этих делах говорят и пристально за ними следят по всему миру, интерес и сами дела такого рода спровоцировало появление в Голливуде движения «Me too». Именно оно, по словам феминистки, автора феминистского телеграм-канала Лизы Лазерсон, повлияло на появления феминизма третьей волны, которое есть и в России. Но на него смотрят совершенно по-другому. Из последних обсуждаемых тем – бан в соцсети Clubhouse главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева после разговора о феминизме. В СМИ эту новость подали, как «феминистки заблокировали Минаева в Clubhouse». Лазерсон это объясняет ненавистью к фем-активисткам в медиа-пространстве.
«Во-первых, его никто не банил, во-вторых, это оказались никакие не феминистки, а один конкретный мужчина, которому не понравилось такое хамское поведение Минаева. СМИ эту новость безумно растиражировали, он сам в разговоре со мной признавался, что такого внимания к себе, такого хайпа не было у Сергея Минаева на протяжении 10 лет. И конечно, вся новость была построена на том, что злые феминистки кого-то забанили. И опять же, это подпитывается, просмотры растут на почве бытовой ненависти к феминисткам, которая происходит от незнания», - сказала Лазерсон НСН.
Но, как выясняется, нет единства и внутри самого феминистского движения. Например, не все высказывания писательницы, общественной деятельницы и феминистки Марии Арбатовой находят отклик у нового поколения активисток.
«Мария Арбатова сама себя относит в большей степени к «старой школе», в том смысле, что она вместе с медиа критикует новых феминисток, которые на ее поляне, которые с ней заодно. Тоже часто от нее слышится критика и какие-то уже дико звучащие сентенции, вроде «сама виновата». Иногда и такое у нее проскальзывает, тоже понимаем, что феминистки второй волны – это феминистки 70-80 годов, к которым я отношу Марию Арбатову. Эти феминистки выступали за экономическую свободу, за сексуальную революцию, домогательствам уделяет гораздо меньше внимания, потому что это не считается чем-то ужасным, и если что-то произошло, то женщина сама это допустила», - продолжила собеседница агентства.
К слову сказать, и у новых феминисток не получается долго держать внимание на проблемах домогательств в России. Единственный запоминающийся скандал произошел 3 года назад, когда журналистки обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. И даже не смотря на соседство с американским скандалом, в 2017 году голливудские актрисы заявили о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна, давшего начало движению «me too». Российского варианта «me too» со Слуцким не случилось.
По словам Лазерсон, сейчас в Госдуме готовится законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия».
«Это максимально прогрессивный закон, который вместо принципа «будет труп - приедем» и принятия решений задним числом, он все же предполагает и психотерапию, и лечение, и психологическую помощь и абьюзерам, как женщинам, так и мужчинам. Для того, чтобы они справлялись со своим агрессивным поведением, учились управлять гневом, вообще разбирались в собственных проблемах и становились нормальными членами общества», - рассказывает она о законе.
Также по ее словам, нужен и закон «о гендерном квотировании», который бы регулировал число женщин в Госдуме, Совете Федерации и в советах директоров компаний. Еще один важным вопросом феминистка Лазерсон считает закон о «равном декрете», который бы предоставлял женщине возможность не оставаться дома в случае рождения ребенка, не терять в заработной плате. А также приучал бы мужчин к тому, что в декрет может уходить и отец, и это никак не ущемляет его «мужественность».
Сейчас, по словам Лазерсон, только Оксана Пушкина в Думе занимается вопросом прав женщин. «Оксана Пушкина – не трус. И она единственный человек в Госдуме, которая занимается вопросом прав женщин, поэтому я, конечно, ее поддерживаю, не смотря на то, что еще ее поддерживает «Единая Россия»», - поделилась феминистка.
Однако в следующий созыв Госдумы Пушкина не собирается. Накануне она заявила, что не намерена баллотироваться на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента.
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