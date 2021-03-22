Брэд Питт «убит горем» из-за обвинений в домашнем насилии
Бывшая супруга актера Брэда Питта Анджелина Джоли готовится предоставить суду доказательства бытового насилия со стороны ее бывшего супруга.
Пара до сих пор находится в стадии бракоразводного процесса, начавшегося в 2016 году.
Как пишет New York Post со ссылкой на собственный источник, «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем».
Издание приводит слова своего собеседника об отношениях Джоли и Питта после их расставания: «У пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить».
По словам источника New York Post, отношения Брэда и Анджелины были очень страстными, а порой и токсичными. Но представители Питта никогда не атаковали Джоли, теперь же они считают, что утечка информации в прессу была сделана намерено, чтобы повлиять на решение суда. Питт считает, что бывшая супруга пытается изолировать его от детей.
Ранее сообщалось, что старший сын Джоли и Питта дал показания в суде простив отца.
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