Компания Вайнштейна выплатит пострадавшим женщинам $17 млн

Weinstein Company, принадлежавшую продюсеру Харви Вайнштейну, суд обязал выплатить 17 миллионов долларов женщинам, которые подверглись с его стороны насильственным действиям сексуального характера. Об этом пишет The Variety.

Такое решение суд вынес в рамках дела о банкротстве компании. Кроме того, судья Мэри Уолрот постановила создать фонд, его средства будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны американского продюсера. Таким образом, компенсация некоторым из них составит более полумиллиона долларов, отмечает издание.

Судья по делу заметила, что без возможности создания фонда жертвы получили бы минимальные выплаты или не получили бы их вообще.

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование третьей степени и склонение к сексу первой степени. Сам бывший продюсер свою вину не признал.

Впервые обвинения в его адрес прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times опубликовало ряд материалов, основанных на заявлениях актрис и подчиненных Вайнштейна, которые пострадали от него за последние 30 лет.

Позже свои истории отношений с бывшим продюсером рассказали еще 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

