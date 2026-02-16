На Кубани потушили пожар в поселке Волна после атаки БПЛА

Возгорание после атаки украинских беспилотников в поселке Волна Темрюкского района полностью потушили. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее в поселке из-за атаки ВСУ получили повреждения резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Накануне был ликвидирован первый из двух очагов пожара у нефтяного терминала, пишет 360.ru.

«Пожар в поселке Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС... открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00.35», - подчеркнули в оперштабе.

Огонь полностью потушили в 06.00.

