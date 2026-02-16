Журналистку Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам колонии
Журналистку Екатерину Котрикадзе (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к восьми годам заключения за фейки о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Головинский суд Москвы.
Фигурантку признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Обвинение запрашивало для нее девять лет заключения, пишет RT.
«Назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима», - постановил судья.
Также журналистке запретили заниматься администрированием сайтов на 4 года.
Ранее журналиста Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к году и четырем месяцам заключения по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
