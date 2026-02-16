Крым готов принять с визитом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», - подчеркнул он.

По словам Константинова, жители Крыма хотели бы диалога с политиками, которые способны трезво и объективно воспринимать реальность.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию во время встречи на Аляске, пишет 360.ru.

