Константинов: Крым готов принять Трампа
16 февраля 202607:59
Крым готов принять с визитом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
«Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», - подчеркнул он.
По словам Константинова, жители Крыма хотели бы диалога с политиками, которые способны трезво и объективно воспринимать реальность.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию во время встречи на Аляске, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ
- Умерла актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко
- Фейки, боль и «перегибы»: В Госдуме навсегда вычеркнули Telegram из «белых списков»
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%
- На Кубани потушили пожар в поселке Волна после атаки БПЛА
- Константинов: Крым готов принять Трампа
- Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в 2026 году
- В генконсульстве РФ рассказали, как проходит вывоз российских туристов с Кубы
- Россия стала пятой в мире по производству картофеля
- Песков: У Кремля отсутствуют планы судиться из-за сувениров с Путиным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru