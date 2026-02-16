Посол РФ: Число сотрудников посольства в Хельсинки сократилось в два раза
Действия Финляндии привели к сокращению численности сотрудников посольства России более чем вдвое. Об этом рассказал посол РФ в республике Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.
«Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников посольства, в последние два-три года более чем в два раза», - сказал дипломат, отметив, что речь идеи в том числе о консульском отделе.
Кузнецов подчеркнул, что дипломаты продолжают оказывать полный спектр услуг гражданам России, которых в Финляндии насчитывается почти 70 тысяч.
Ранее посол рассказал о падении товарооборота между Россией и Финляндией, за четыре года он сократился в 12 раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов из КНДР
- Овчинский: 10 домов по программе реновации возвели на востоке столицы
- Журналистку Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам колонии
- В России назначили единое пособие более чем на 1 млн детей до 17 лет
- Жапаров исключил госпереворот в Киргизии
- Посол РФ: Число сотрудников посольства в Хельсинки сократилось в два раза
- Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ
- Умерла актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко
- Фейки, боль и «перегибы»: В Госдуме навсегда вычеркнули Telegram из «белых списков»
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru