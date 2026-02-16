Посол РФ: Число сотрудников посольства в Хельсинки сократилось в два раза

Действия Финляндии привели к сокращению численности сотрудников посольства России более чем вдвое. Об этом рассказал посол РФ в республике Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников посольства, в последние два-три года более чем в два раза», - сказал дипломат, отметив, что речь идеи в том числе о консульском отделе.

Кузнецов подчеркнул, что дипломаты продолжают оказывать полный спектр услуг гражданам России, которых в Финляндии насчитывается почти 70 тысяч.

Ранее посол рассказал о падении товарооборота между Россией и Финляндией, за четыре года он сократился в 12 раз.

