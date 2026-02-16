Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

Жителя города Кемерово лишили гражданства России за совершение действий, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщает управление МВД по Кемеровской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники регионального управления ФСБ провели проверку в отношении фигуранта.

«Установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления», - указано в сообщении.

Кроме того, он заявлял о намерениях оказать содействие иностранному государству в действиях против безопасности РФ.

Выданный ранее фигуранту российский паспорт признали недействительным и изъяли. Мужчина должен покинуть пределы страны в течение 15 дней.

Ранее в Пермском крае уроженца Центрально-Азиатского региона, одного из лидеров этнической диаспоры лишили российского гражданства и выдворили за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, пишет Ura.ru.

