В России назначили единое пособие более чем на 1 млн детей до 17 лет

Единое пособие назначили более чем на 1 млн российских детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает Социальный фонд РФ в мессенджере Max.

«Всего с учетом новых правил Социальный фонд уже назначил пособие более чем на миллион детей до 17 лет», - указали в ведомстве.

Кроме того, выплаты предоставили более чем 25 тысячам беременных россиянок.

Ранее стало известно, что с февраля в России проиндексируют на 5,6% более 40 видов выплат, пособий и компенсаций, в том числе при рождении или усыновлении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан.

