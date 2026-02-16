Жапаров исключил госпереворот в Киргизии
16 февраля 202609:38
Государственного переворота или «чего-то подобного» не будет в Киргизии. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, пишет RT.
«Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует», —подчеркнул глава государства.
По словам Жапарова, он работает 20 часов в сутки, следит за всем и «если что-то идет не так», дает соответствующим ведомствам указания исправить ситуацию.
Ранее президент Киргизии допустил проведение референдума о возвращении смертной казни.
