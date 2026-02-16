Умерла актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Актриса Людмила Солоденко умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артистка ушла из жизни 13 февраля. Причина смерти не называется.

Людмила Солоденко родилась в 1949 году в Одессе, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, с 1972 года снималась в кино. Актриса известна по фильмам «Кин-дза-дза», «ТАСС уполномочен заявить», «Багровый цвет снегопада». Также Солоденко выступала в Эстрадном оркестре Эдди Рознера под псевдонимом Лона Лонг.

Кроме того, известно, что Людмила Солоденко - мать звезды сериала «След» Андрея Лаврова.

Ранее в возрасте 83 лет умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галина Федорова, пишет Ura.ru.

