Telegram ни при чем: Разработчик сайта Кремля объяснил новый сбой в Рунете
Для замедления мессенджера применяются конкретные приемы, которые не должны влиять на всю Сеть, заявил НСН Артем Геллер.
Новый сбой в Рунете, скорее всего, не связан с процессом замедления мессенджера Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Мониторинговые сервисы зафиксировали 13 февраля массовый сбой в Рунете. Поступают жалобы от пользователей на недоступность приложений. Затронуты, в частности, приложения банков, игровые платформы и ChatGPT. Кроме того, есть проблемы с инфраструктурой Cloudflare - одним из ключевых поставщиков сетевых сервисов в интернете.
«Очень сомневаюсь, что это может быть связано с замедлением Telegram, потому что для этого применяются довольно конкретные приемы. Глобально на всю Сеть они повлиять не должны. Думаю, у Роскомнадзора уже достаточный опыт накоплен в этом плане. Подобные проблемы возникали в самом начале этого пути, которые не признавались или еще что-то. Сейчас виден опыт организации, и то, что она умеет это делать», - отметил собеседник НСН.
Он также выразил сомнение относительно достоверности информации о нехватке средств у Роскомнадзора для замедления сразу нескольких ресурсов
«Я видел сообщения о том, что по этой причине РКН исключи из национальной системы доменных записи некоторых из этих платформ, например, YouTube. Однако эти утверждения ничем не подтверждены. Думаю, что это просто общие теоретические заявления. Понятно, что на весь интернет ресурсов не хватит, но есть определенные конкретные точки, на которые специально все рассчитывают и этого должно быть достаточно», - заключил Геллер.
Роскомнадзор и представители операторов ситуацию с текущим сбоем Рунета пока никак не комментировали. Кроме того, 13 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Волгоградской области и других регионах. По данным властей, эти ограничения связаны с необходимостью защиты от атак беспилотных летательных аппаратов.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после замедления этого мессенджера бизнес не будет спешить «вливать» рекламные деньги в MAX.
