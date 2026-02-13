«Очень сомневаюсь, что это может быть связано с замедлением Telegram, потому что для этого применяются довольно конкретные приемы. Глобально на всю Сеть они повлиять не должны. Думаю, у Роскомнадзора уже достаточный опыт накоплен в этом плане. Подобные проблемы возникали в самом начале этого пути, которые не признавались или еще что-то. Сейчас виден опыт организации, и то, что она умеет это делать», - отметил собеседник НСН.

Он также выразил сомнение относительно достоверности информации о нехватке средств у Роскомнадзора для замедления сразу нескольких ресурсов

«Я видел сообщения о том, что по этой причине РКН исключи из национальной системы доменных записи некоторых из этих платформ, например, YouTube. Однако эти утверждения ничем не подтверждены. Думаю, что это просто общие теоретические заявления. Понятно, что на весь интернет ресурсов не хватит, но есть определенные конкретные точки, на которые специально все рассчитывают и этого должно быть достаточно», - заключил Геллер.