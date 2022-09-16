«Фаза дефицита»: В России растет спрос на специалистов по закупкам
Объем розничной торговли упал на 10%, оптовой – на 20%, рынок переходит в фазу дефицита, а потому нужны высококлассные специалисты по закупкам, сказал НСН аналитик Иван Федяков.
Российский рынок переходит в фазу дефицита – товары начинают пропадать в магазинах. Для выхода из ситуации нужны высококлассные коммерческие специалисты, менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитики рекрутингового портала SuperJob выяснили, что за последние полгода наибольший рост числа вакансий – на 28% – наблюдался в сегменте закупок и снабжения. Целый ряд отраслей показал спад в районе 20-31%. В их числе реклама, юриспруденция, бухгалтерия, управление персоналом. Федяков связал рост вакансий в сфере закупок с уходом из России иностранных компаний, которые раньше насыщали внутренний рынок различными товарами.
«Мы видим, что запрет на поставки продукции в Россию начинает действовать. Программа параллельного импорта, либо легализация контрафакта в России не решают всех проблем. Граница для поставок продукции открыта, но зарубежные поставщики не желают отгружать товар и многим компаниям приходится искать решения. Объем розничной торговли упал на 10%, оптовой, отражающей импорт, - на 20%. Исходя из этих соотношений понятно, что рынок начинает переходить в фазу дефицита. Дисбаланс приведет к тому, что часть ассортимента начнет пропадать с полок и тут важно, чтобы наши поставщики имели возможность привезти необходимый ассортимент продукции, а для этого нужен широкий штат специалистов. В частности, коммерческие специалисты, способные вести переговоры, менеджеры по логистике, которые выстроят сложные схемы поставок, специалисты по внешнеэкономической деятельности», - перечислил Федяков.
Собеседник «Радиоточки НСН» объяснил сокращение числа вакансий в сфере маркетинга и рекламы уходом западных компаний. Российский рекламный рынок, по его словам, недосчитается по итогам года 40 миллиардов рублей.
«На рынке рекламы и маркетинга происходит глубочайшая трансформация. После того, как крупные иностранные компании ушли с рынка, мы посчитали, что их рекламные бюджеты в прошлом году составили около 40 миллиардов рублей. Эта та сумма, которую по итогам этого года недосчитается российский рекламный рынок. До недавнего времени рекламный рынок был достаточно конкурентным. Были лучшие специалисты, чтобы в этой борьбе побеждать. С уходом иностранных компаний конкуренция стала носить другой характер и необходимости в этих специалистах нет. В отрасли идут сокращения или просто не нанимают новых сотрудников, потому что нет сверхзадач, которые надо решать», - отметил Федяков.
Что касается юриспруденции, кадров, бухгалтерии, то, по словам Федякова, события на Украине лишь продолжили перенастройку сфер, начавшуюся еще в пандемии.
«Текущая ситуация в меньшей степени влияет на эти сферы. Они еще в 2020-2021 годах переживали кризис, связанный с пандемией, сокращали персонал. Только в конце 2021 года начали ощущать восстановление рынка. Была надежда на благополучное будущее 2022 года, но ситуация после 24 февраля изменилась. Где-то спрос на этих специалистов сохранился в силу того, что продолжается инерция восстановления после пандемийного кризиса. Рынок труда в этом смысле очень эластичен и подстраивается под разные факторы», - резюмировал Федяков.
Ранее Иван Федяков в эфире НСН назвал закон о параллельном импорте глупым и бессмысленным.
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