«Фаза дефицита»: В России растет спрос на специалистов по закупкам

Аналитики рекрутингового портала SuperJob выяснили, что за последние полгода наибольший рост числа вакансий – на 28% – наблюдался в сегменте закупок и снабжения. Целый ряд отраслей показал спад в районе 20-31%. В их числе реклама, юриспруденция, бухгалтерия, управление персоналом. Федяков связал рост вакансий в сфере закупок с уходом из России иностранных компаний, которые раньше насыщали внутренний рынок различными товарами.

«Мы видим, что запрет на поставки продукции в Россию начинает действовать. Программа параллельного импорта, либо легализация контрафакта в России не решают всех проблем. Граница для поставок продукции открыта, но зарубежные поставщики не желают отгружать товар и многим компаниям приходится искать решения. Объем розничной торговли упал на 10%, оптовой, отражающей импорт, - на 20%. Исходя из этих соотношений понятно, что рынок начинает переходить в фазу дефицита. Дисбаланс приведет к тому, что часть ассортимента начнет пропадать с полок и тут важно, чтобы наши поставщики имели возможность привезти необходимый ассортимент продукции, а для этого нужен широкий штат специалистов. В частности, коммерческие специалисты, способные вести переговоры, менеджеры по логистике, которые выстроят сложные схемы поставок, специалисты по внешнеэкономической деятельности», - перечислил Федяков.