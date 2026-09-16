В ЦБ рассказали, что устойчивая инфляция переместилась в диапазон 5-6%

Устойчивая инфляция в России переместилась в диапазон 5-6%. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

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«Устойчивая инфляция... переместилась из диапазона 4-5 [%] в диапазон 5-6 [%]», - указал он.

Тремасов подчеркнул, что цифры подтверждают это.

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что с начала сентября цены в РФ выросли на 0,05%, с начала года — на 4,7%. Как ожидается, инфляция по итогам года составит 6,5–6,8%.

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ФОТО: РИА Новости
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