В ЦБ рассказали, что устойчивая инфляция переместилась в диапазон 5-6%
16 сентября 202611:23
Юлия Савченко
Устойчивая инфляция в России переместилась в диапазон 5-6%. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает ТАСС.
«Устойчивая инфляция... переместилась из диапазона 4-5 [%] в диапазон 5-6 [%]», - указал он.
Тремасов подчеркнул, что цифры подтверждают это.
Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что с начала сентября цены в РФ выросли на 0,05%, с начала года — на 4,7%. Как ожидается, инфляция по итогам года составит 6,5–6,8%.
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