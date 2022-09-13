«Открыли ящик Пандоры»: Закон о параллельном импорте назвали глупым и бессмысленным

Ранее замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин заявил, что под видом параллельного импорта чаще всего в Россию ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику. Федюков назвал введение параллельного импорта на потребительские товары неправильным и глупым решением, причём устранить его последствия уже очень сложно из-за большого количества подделок на российском рынке.

«Разрешение параллельного импорта стало ящиком Пандоры, открывшим двери подделкам и контрафакту. Очевидно, что здесь срабатывает экономическая мотивация. Зачем везти дорогостоящую оригинальную продукцию, если можно продать дешёвый поддельный товар? Мониторинг маркетплейсов мало что даст непосвящённому потребителю, тем более, что зачастую недобросовестные поставщики используют оригинальные фотографии. Плюс очень часто недобросовестные поставщики используют оригинальные фотографии», — сказал Федяков.

Предприниматель отметил, что параллельный импорт имело смысл вводить лишь на определённые группы товаров.

«Разрешить параллельный импорт было необходимо только для сложных, промышленных групп товаров, для той продукции, которая не имеет аналогов в России. Эта продукция не повлияла бы на рост контрафакта на российском рынке и сохранила бы возможность для предприятий продолжать своё функционирование и работу», — подчеркнул аналитик.

Федяков указал также, что сейчас российское законодательство не позволяет всерьёз бороться с производителями и поставщиками поддельной и контрафактной продукции.

«Раньше с подделками боролись правообладатели. Они выявляли партии некачественных товаров, подавали в суд на компании, которые ввозили эту продукцию, боролись за то, чтобы поддельной и контрафактной продукции на рынке не было. Но сейчас правообладателей нет, более того, в марте вступил в силу закон, запрещающий компаниям из недружественных стран отстаивать свои интересы в судах. Напрочь отсутствует нормативная база, способная пресечь торговлю подделками. В некоторых странах, например, в США, Великобритании, Турции, параллельный импорт никогда не запрещался, но при этом законодательством этих стран предусмотрены строжайшие требования к оригинальности продукции и огромные штрафы (а в некоторых случаях — уголовная ответственность) за продажу поддельной продукции. В России же максимальное наказание — штраф либо уничтожение партии продукции. У нас нет жёстких законов, нет культуры, нет взаимодействия с правообладателями», — заявил Федяков.

Также бизнесмен предупредил о том, что многие подделки опасны для здоровья и жизни пользователей.

«Что касается поддельной одежды, трагедии из этого делать не стоит, просто надо принять к сведению, что теперь контрафакта и подделок разного качества — от низкопробных до заводских, которые отличить от оригинала можно лишь в лаборатории, — будет больше. Но важно понимать, что подделки могут и навредить покупателю. Где гарантия, что поддельное лекарство не убьёт пациента (в лучшем случае — просто не поможет)? Можно ли быть уверенным, что деталь, которую вам установили в автосервисе, не выйдет из строя в самый неподходящий момент? Точно ли ваш смартфон не взорвётся из-за того, что в нём установлен поддельный аккумулятор? Это не “страшилки”, это последствия той глупой и бессмысленной меры, которую сегодня реализует Минпромторг», — заключил аналитик.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта в России будет продлён на 2023 год.

