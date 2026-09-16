ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом союза

Евросоюз предложит Канаде возможность стать ассоциированным членом сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Канады Марк Карни предложил сделать страну ассоциированным членом ЕС, напоминает RT.

«Я хотела бы обсудить... возможность открыть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», - заявила фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

Между тем Армения решила отказаться от референдума по вопросу вступления в Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
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