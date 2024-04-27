ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков

«Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах», — указали в ФАС.

Производителям были направлены соответствующие письма. Антимонопольное ведомство обратило внимание на необходимость соблюдать в указанных регионах принципы ответственного ценообразования на стройматериалы. ФАС подчеркнула, что оснований для повышения цен на продукцию нет.

Служба призвала производителей довести эту информацию до своих торговых домов, агентов и дилеров.

Ранее ФАС направила производителям и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на яйца в преддверии Пасхи.

