ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков
Федеральная антимонопольная служба предостерегла производителей строительных материалов от необоснованного повышения цен на продукцию на фоне паводков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах», — указали в ФАС.
Производителям были направлены соответствующие письма. Антимонопольное ведомство обратило внимание на необходимость соблюдать в указанных регионах принципы ответственного ценообразования на стройматериалы. ФАС подчеркнула, что оснований для повышения цен на продукцию нет.
Служба призвала производителей довести эту информацию до своих торговых домов, агентов и дилеров.
Ранее ФАС направила производителям и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на яйца в преддверии Пасхи.
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