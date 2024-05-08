Сильный ветер повалил в Москве деревья

Отмечается, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды, однако ветер не утихнет до конца дня и может усилиться до 20 м/с. К москвичам обратились с просьбой не выходить на улицу в непогоду без необходимости, если же пришлось покинуть жилище, то соблюдать предельную осторожность.

Ранее подачу тепла в социальные объекты и жилые дома возобновили в Москве в связи с тем, что ночью температура воздуха в столице может опускаться до отрицательных значений.

