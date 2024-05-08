Сильный ветер повалил в Москве деревья

Сильный ветер в Москве, порывы которого достигают 16 м/с, повалил деревья и разрушил несколько конструкций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства города Москвы.

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Отмечается, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды, однако ветер не утихнет до конца дня и может усилиться до 20 м/с. К москвичам обратились с просьбой не выходить на улицу в непогоду без необходимости, если же пришлось покинуть жилище, то соблюдать предельную осторожность.

Ранее подачу тепла в социальные объекты и жилые дома возобновили в Москве в связи с тем, что ночью температура воздуха в столице может опускаться до отрицательных значений.

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Фото: moscow.mchs.ru
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