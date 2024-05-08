Песков заявил, что в настоящее время бороться с дипфейками невозможно

Комментируя распространившуюся в интернете дипфейковую аудиозапись, на которой якобы его голос благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью журналисту Такеру Карлсону, он указал, что с подобными подделками придётся сталкиваться всем.

«Так или иначе нам всем придётся сталкиваться с этим... главное понимать, что это дипфейк... мы все должны быть начеку», - заключил официальный представитель Кремля.

Ранее историк Антон Лиманов заявил, что в 2019 году из-за дипфейков едва не состоялся государственный переворот в Габоне, пишут «Известия».

