Блогер Акуна Матата опровергла наличие долга перед ФНС в 39 млн рублей
Блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом она рассказала в беседе с «Известиями» 8 мая. Такой комментарий девушка сделала на фоне появления в СМИ информации о ее долге.
Нечаева назвала эти новости «обыкновенным сливом» и «перекрученной информацией». Она отметила, что давно платит налоги по общей системе, которые исчисляются суммами в 20–60 млн рублей. Сумма в 39 млн рублей это только НДС за квартал, который отражается на балансе в ее учете.
Она отметила, что внимательно относится к уплате налогов и ее бухгалтеры непрерывно взаимодействуют с налоговой службой.
Ранее стало известно, что блогер Елена Блиновская будет просить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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