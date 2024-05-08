Блогер Акуна Матата опровергла наличие долга перед ФНС в 39 млн рублей

Блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом она рассказала в беседе с «Известиями» 8 мая. Такой комментарий девушка сделала на фоне появления в СМИ информации о ее долге.

Нечаева назвала эти новости «обыкновенным сливом» и «перекрученной информацией». Она отметила, что давно платит налоги по общей системе, которые исчисляются суммами в 20–60 млн рублей. Сумма в 39 млн рублей это только НДС за квартал, который отражается на балансе в ее учете.