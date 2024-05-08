В Литве два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций
Досудебное расследование по факту нарушения антироссийских санкций и контрабанды было начато в Литве. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.
В сообщении говорится, что разбирательство связано с попыткой через КПП «Шальчининкай» вывезти в Белоруссию два электрических пикапа Tesla Cybertruck, стоимость которых превышает 200 тысяч евро.
«Ведомство подозревает, что эти машины позже будут перевезены и зарегистрированы в России, в отношении которой действует запрет на экспорт легковых автомобилей», - указали в пресс-службе.
Уточняется, что оба электромобиля были изъяты таможенниками, а лица, ими управлявшие, были допрошены, а затем отпущены.
Ранее власти Южной Кореи запретили поставлять в Россию новые и подержанные автомобили, оснащённые двигателями с рабочим объёмом два литра и более, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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