В Литве два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций

В сообщении говорится, что разбирательство связано с попыткой через КПП «Шальчининкай» вывезти в Белоруссию два электрических пикапа Tesla Cybertruck, стоимость которых превышает 200 тысяч евро.

«Ведомство подозревает, что эти машины позже будут перевезены и зарегистрированы в России, в отношении которой действует запрет на экспорт легковых автомобилей», - указали в пресс-службе.

Уточняется, что оба электромобиля были изъяты таможенниками, а лица, ими управлявшие, были допрошены, а затем отпущены.

Ранее власти Южной Кореи запретили поставлять в Россию новые и подержанные автомобили, оснащённые двигателями с рабочим объёмом два литра и более, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

