Дептранс Москвы: С 20 мая вырастут тарифы на проезд в городском транспорте
Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы скорректируют с 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
В частности, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем менее чем на два рубля. При этом самым выгодным по-прежнему будет проезд по биометрии - разовая поездка будет стоить 53 рубля.
Проезд на регулярном речном транспорте наоборот, станет дешевле - в несезон стоимость одной поездки снизится на 20-50 рублей.
«Бесплатно ездить на регулярном речном транспорте будет возможно по «Единому» на 30 дней», - указали в Дептрансе.
Ранее госкомпания «Российские автомобильные дороги» повысила тарифы за проезд по платным дорогам до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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