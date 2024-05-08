Дептранс Москвы: С 20 мая вырастут тарифы на проезд в городском транспорте

В частности, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем менее чем на два рубля. При этом самым выгодным по-прежнему будет проезд по биометрии - разовая поездка будет стоить 53 рубля.

Проезд на регулярном речном транспорте наоборот, станет дешевле - в несезон стоимость одной поездки снизится на 20-50 рублей.

«Бесплатно ездить на регулярном речном транспорте будет возможно по «Единому» на 30 дней», - указали в Дептрансе.

Ранее госкомпания «Российские автомобильные дороги» повысила тарифы за проезд по платным дорогам до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

