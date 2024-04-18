ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба направила производителям яиц и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в ФАС, в первом квартале года наметилось снижение оптово-отпускных цен на рынке яиц.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — указали в федеральной службе.

Ведомство рекомендовало при снижении себестоимости яиц предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики производителями. Ретейлерам рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его потребителям.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на яйца в России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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