ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на яйца перед Пасхой

Как отметили в ФАС, в первом квартале года наметилось снижение оптово-отпускных цен на рынке яиц.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — указали в федеральной службе.

Ведомство рекомендовало при снижении себестоимости яиц предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики производителями. Ретейлерам рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его потребителям.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на яйца в России, напоминает «Свободная пресса».

